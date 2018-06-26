Lifecell анонсувала 4G з 1 липня

Компанії lifecell анонсувала запуск 4G в Україні в діапазоні 1800 МГц.

Про це повідомляє AIN.ua.

Запуск відбудеться 1 липня - коли вступить в силу дія ліцензії компанії - в 18 областях України, а точніше в відразу в 232 містах.

До кінця 2018 року новий стандарт стане доступний вже в 1500 містах, тим самим покривши до 50% всього населення країни.

Почнуть з міст від 1 млн осіб і з часом запустяться в населених пунктах, в яких живе до 10 000 осіб. Ніяких обмежень по швидкості не буде. Для цього в компанії планують в два рази збільшити кількість базових станцій в Україні в два рази. Це будуть базові станції нового зразка.

lifecell показала карту покриття 4G в діапазоні 1800 МГц до кінця 2018 року:

Нагадаємо, національний телеком-оператор Vodafone також повідомив про плани 1 липня запустити 4G-мережі в діапазоні 1800 МГц.

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Економічна правда