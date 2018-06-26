Vodafone анонсував запуск 4G з 1 липня

Національний телеком-оператор Vodafone повідомив про плани 1 липня запустити 4G-мережі в діапазоні 1800 МГц.

Про це повідомляє AIN.ua.

У перший день доступ до швидкісного мобільного інтернету отримають жителі 50 населених пунктів з 10 областей України. У їх числі: Київська, Дніпропетровська, Харківська, Запорізька, Одеська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Кіровоградська, Херсонська області.

1800 МГц - найпопулярніший в світі діапазон під LTE. До проведення аукціону в березні 2018 року року, ці частоти використовувалися під мобільний зв'язок GSM, голосовий і мобільний трафік GPRS і EDGE.

Vodafone заплатив за свою смугу спектра 1,8 млрд. При цьому, як і інші оператори, за умовами ліцензії оператор зобов'язаний забезпечити роботу 4G у всіх обласних центрах за 2018-й рік і в містах понад 10 000 жителів - за чотири роки.

Нагадаємо, lifecell і Vodafone запустили 4G у діапазоні 2600 МГц 30 березня, а Київстар - на початку квітня.

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Українська правда