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НБУ нагадав, як будуть виводитися з обігу дрібні монети

Вівторок, 26 червня 2018, 13:30
 

З 1 липня підприємства торгівлі і сфери послуг в разі відсутності монет дрібних номіналів будуть проводити округлення сум розрахунків.

Про це нагадав директор Департаменту грошового обігу Національного банку України Віктор Зайвенко, передає liga.net.

З цього дня припиняється карбування і випуск в готівковий обіг монет номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок і продовження карбування і випуску тільки монет номіналом 10 і 50 копійок.

"При цьому монети дрібного номіналу, введені в обіг раніше, в подальшому будуть використовуватися як засіб платежу. НБУ не буде вилучати їх з обігу", - уточнив Зайвенко.

Округлення буде застосовуватися тільки в разі відсутності таких монет при розрахунках готівкою.

"Банки повинні приймати у громадян монети дрібного номіналу без будь-яких обмежень, обмінювати на монети і банкноти іншого номіналаˮ, - підкреслив Зайвенко.

Округлення не здійснюватиметься при безготівкових розрахунках. Воно стосується тільки загальних сум розрахунків готівкою в чеку і розрахунків в акті про видачу коштів чи іншому документі і оформляється при поверненні коштів у разі повернення товару.

Зайвенко нагадав, як будуть округлятися суми розрахунків:

сума, яка закінчується на 1-4 коп, округляється в бік зменшення;

сума, яка закінчується на 5-9 коп, округляється в бік збільшення.

Нагадаємо, Національний банк презентував нові обігові монети номінальною вартістю 1, 2, 5 та 10 гривень.

Економічна правда

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