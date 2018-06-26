Рейтинг: Київ – одне із найдешевших міст для проживання іноземців

Як стягнути компенсацію за затримку авіарейсу Кілька місяців тому журналіст Сергій повертався з Кіпру у Київ. Рейс затримали більш ніж на три години. Квиток коштував 700 грн і 90% пасажирів махнули рукою — не захотіли завдавати собі клопоту. Сергій пішов до кінця й отримав компенсацію у 12-кратному розмірі.

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