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Рейтинг: Київ – одне із найдешевших міст для проживання іноземців

Вівторок, 26 червня 2018, 12:35
 

Найдорожчим містом для проживання співробітників іноземних компаній є Гонконг.

Про це свідчать дані дослідження консалтингової фірми Mercer.

Перше місце за вартістю житла займає Гонконг, друге - Токіо, третє - Цюріх.

У топ-5 також потрапили Сінгапур і Сеул. Нью-Йорк опинився на 13 місці.

Київ зайняв в рейтингу 173 позицію, розмістившись між столицею Албанії Тіраною і столицею Сальвадора Сан-Сальвадором.

 

Останню, 209 позицію рейтингу займає столиця Узбекистану Ташкент.

Нагадаємо, Україна потрапила у трійку країн з найдешевшим рівнем життя.

Економічна правда

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Київ рейтинг житло
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