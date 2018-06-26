Рейтинг: Київ – одне із найдешевших міст для проживання іноземців
Вівторок, 26 червня 2018, 12:35
Найдорожчим містом для проживання співробітників іноземних компаній є Гонконг.
Про це свідчать дані дослідження консалтингової фірми Mercer.
Перше місце за вартістю житла займає Гонконг, друге - Токіо, третє - Цюріх.
У топ-5 також потрапили Сінгапур і Сеул. Нью-Йорк опинився на 13 місці.
Київ зайняв в рейтингу 173 позицію, розмістившись між столицею Албанії Тіраною і столицею Сальвадора Сан-Сальвадором.
Останню, 209 позицію рейтингу займає столиця Узбекистану Ташкент.
Нагадаємо, Україна потрапила у трійку країн з найдешевшим рівнем життя.
Економічна правда
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