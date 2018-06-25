Паритетбанк знову намагається купити Сбербанк
Паритетбанк подав до Національного банку пакет документів для придбання української "дочки" російського Сбербанку.
Про це повідомляє FinClub.
"У нас було достатньо часу, щоб уважно вивчити вимоги регулятора України і належним чином підготуватися до участі в угоді. Рішення про другий тур переговорів було прийнято наглядовою радою банку і є логічним продовженням інвестиційної стратегії розвитку Паритетбанку", - заявив глава фінустанови Сергій Бєлов.
У банку зазначили, що можливе придбання українського Сбербанку є хорошою ініціативою в рамках реалізації стратегічних пріоритетів ВАТ "Паритетбанк" з розвитку банківського бізнесу.
За словами глави Паритетбанк, в разі прийняття позитивного рішення Національним банком вони готові до інтенсивного розвитку на внутрішньому і зовнішніх ринках.
Нагадаємо, Паритетбанк вже робив спробу купити "дочку" російського Сбербанку.
Економічна правда
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