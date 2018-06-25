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Паритетбанк знову намагається купити Сбербанк

Понеділок, 25 червня 2018, 18:15
 

Паритетбанк подав до Національного банку пакет документів для придбання української "дочки" російського Сбербанку.

Про це повідомляє FinClub.

"У нас було достатньо часу, щоб уважно вивчити вимоги регулятора України і належним чином підготуватися до участі в угоді. Рішення про другий тур переговорів було прийнято наглядовою радою банку і є логічним продовженням інвестиційної стратегії розвитку Паритетбанку", - заявив глава фінустанови Сергій Бєлов.

У банку зазначили, що можливе придбання українського Сбербанку є хорошою ініціативою в рамках реалізації стратегічних пріоритетів ВАТ "Паритетбанк" з розвитку банківського бізнесу.

За словами глави Паритетбанк, в разі прийняття позитивного рішення Національним банком вони готові до інтенсивного розвитку на внутрішньому і зовнішніх ринках.

Нагадаємо, Паритетбанк вже робив спробу купити "дочку" російського Сбербанку.

Економічна правда

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