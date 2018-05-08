Чого чекати від банків: основні тренди 2018

Головні тенденції банківського сектору країни — підготовка до валютної лібералізації, розвиток високотехнологічних напрямків та активізація кредитування аграрного сектора і малого бізнесу. (рос)

Главные тенденции банковского сектора страны — подготовка к валютной либерализации, риски по закрытию части банков за участие в теневой экономике, а также активное развитие высокотехнологичных направлений финтеха.

Мы публикуем данные по активам 30 крупнейших банков, рассказываем о лидерах по кредитованию аграрного рынка и пищепрома и объясняем, почему все они должны опасаться развития новой цифровой экономики.

Подготовка к валютной либерализации

Первая тенденция — подготовка к валютной либерализации. Украина обещала международным партнерам открыть рынки капитала. Речь идет о полном изменении концепции регулирования валютного контроля и отмене ряда жестких ограничений, наложенных на работу с внешними рынками капитала.

Финансисты шутя называют валютные ограничения внутренним эмбарго. Эти нормативы принимала номенклатура, которая выросла на советской идеологии.

Не понимая, как можно защитить внутренний рынок, она сформировала жесткий и местами полулегальный стиль валютного контроля, когда для проведения обычных для ЕС или США транзакций в Украине приходилось прибегать к схемам.

Теперь пришло время изменить эту картину. Банкиры прогнозируют, что часть изменений может быть принята в мае 2018 года — соответствующий законопроект уже зарегистрирован в парламенте. Либерализация позволит банкам заработать на комиссиях и транзакциях по обслуживанию движения капитала.

Не дожидаясь принятия закона, НБУ постепенно смягчает отдельные нормативы.

"Либерализация позволяет банкам и их клиентам проводить операции быстрее и эффективнее. К примеру, с 1 мая изменился размер валютной позиции банков, что дает им возможность торговать иностранной валютой в больших объемах.

Это позволит межбанковскому рынку эффективнее сглаживать колебания, возникающие за счет разницы в объемах покупаемой и продаваемой валюты", — говорит директор департамента казначейства "Пиреус банка" Игорь Якобчук.

"Успех Украины в международной торговле связан с либерализацией", — говорит заместитель главы правления Укрсиббанка Константин Лежнин.

Новый виток борьбы со схемами

В преддверии либерализации Нацбанк усиливает контроль над чистоплотностью операций. Соответствующие соглашения с Евросоюзом предусматривают, что страна остается под контролем со стороны большинства солидных мировых организаций из-за войны и высокого уровня коррупции.

НБУ начал новый виток борьбы со схемами, который может означать потенциальное закрытие части банков за сопровождение теневой экономики.

В феврале 2018 года Нацбанк сообщил, что продолжает предоставлять правоохранителям информацию, которая может свидетельствовать об организованной преступной деятельности, для выявления, остановки и предупреждения нарушений в сфере финансового мониторинга.

В апреле НБУ обнародовал данные о самых популярных схемах мошенничества с участием банков, в том числе — по отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов. Обычно такая информация обнародуется для демонстрации успехов перед международными партнерами и для предупреждения нарушений.

Последний раз так громко схемы на банковском рынке афишировал экс-зампред главы НБУ Александр Писарук. Осенью 2014 года он заявил о готовности закрывать банки за участие в схемах по требованию МВФ и Мирового банка.

В итоге были закрыты более десяти банков по обвинению в соучастии в теневой экономике. За следующие два года с рынка были выведены более 80 банков.

За первый квартал 2018 года НБУ проинформировал правоохранительные органы о масштабных операциях клиентов на сумму свыше 34,5 млн долл. Эти данные касались подозрений в выведении капитала, легализации криминальных доходов, фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения.

Кроме того, комитет экспертов Совета Европы по оценке мер по противодействию отмыванию средств и финансирования терроризма в январе 2018 года подтвердил, что Украина является надежной юрисдикцией в вопросах борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма.

Несколько банкиров из крупнейших банков уже лишились права занимать высокие должности по обвинению в участии в теневых операциях. Можно предположить, что часть банков будет использована как ширмы: им позволят провести ряд транзакций по выводу капитала за границу, после чего их закроют за схемы.

Вернуть деньги в Украину обычным путем не получится — ранее успехов по возврату выведенного капитала не было ни у украинских, ни у международных силовиков. Этот капитал всегда сможет зайти в Украину под видом прямых иностранных инвестиций при прозрачной экономической политике власти.

Новая цифровая экономика

Цифровые технологии становятся для банков стратегическими. Банковские комиссии — одна из самых прибыльных частей финансового бизнеса, которая приносит банкам около трети доходов. ИТ-компании, мобильные операторы и другие игроки рынка технологий постепенно перебирают на себя часть этих денег.

Эксперты говорят о возможном максимальном выходе банков из розницы. Функцию кредитования возьмут на себя производители товаров и услуг или торговые сети, как это уже происходит в автопроме. Большинство транзакций будут проводить операторы, платежные системы и high-tech-компании.

Глава инвестиционного бизнеса Deutsche Bank Маркус Шенк предположил, что через 20 лет банковские счета будут заменены индивидуальными электронными кошельками, а посредническая роль банков в сохранении денег исчезнет. Из-за таких перспектив розничный финансовый рынок меняется уже сейчас.

В Украине банкам уже приходится конкурировать с электронными кошельками платежных систем и мобильных операторов. На рынке уже доступны платежные технологии Google Pay, Android Pay. В 2018 году в Украине может появиться Apple Pay. Банкам приходится все больше инвестировать в технологии.

"Украинский рынок активно развивается в направлении digital. В некоторых аспектах он незначительно отстает от мировых лидеров, но в общем следует глобальным тенденциям: внедряются расчет в транспорте картой или по QR-коду, идентификация с помощью Touch ID и Face ID, smart-решения для городов", — рассказывает заместитель председателя правления Ощадбанка Антон Тютюн.

По его словам, банковская система в Украине развивается в активной синергии с финтех-компаниями — крупнейшие банки стараются следить за всеми новинками.

Об актуальности технологических преобразований в финансовой сфере говорят и действия Нацбанка. Вслед за финансовыми регуляторами Германии и России в украинском центробанке заявили о разработке закона о криптовалютах и блокчейне. О подготовке соответствующих документов заявил руководитель проектов департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари.

Кредитование агросектора и малого бизнеса

По данными Нацбанка, до 1 апреля 2018 года банки выдали корпоративному сектору и юридическим лицам свыше 1 370 млрд грн, тогда как на 1 января 2018 года этот показатель составлял 1 322 млрд грн.

Особым интересом у банков пользуются аграрный рынок и малый и средний бизнес. Небольшие предприниматели — основа благосостояния государств ЕС и США, и их поддержка становится стратегической задачей для украинской экономики и банков, которые надеются в этой экономике зарабатывать.

Так, Кредобанк, который входит в группу польского PKO BP, одним из своих ключевых приоритетов видит кредитование малого и среднего бизнеса. В этом же сегменте развиваются Укрсиббанк, "ОТП банк", Мегабанк, "Пиреус банк".

"ОТП банк" предлагает финансирование для средних и малых компаний в виде овердрафта с упрощенным процессом принятия решения и без залога. Компании с годовыми продажами до 100 млн грн могут претендовать на финансирование оборотного капитала до 40% от среднемесячных поступлений от продаж с максимальной суммой лимита до 2,5 млн грн.

Это популярный продукт. За полтора года мы профинансировали более 800 клиентов, и их число все время растет", — говорит директор департамента продаж средним и малым корпоративным клиентам "ОТП банка" Ольга Волкова.

"Поддержка малого и среднего бизнеса является нашим приоритетом. В сентябре 2017 года банк объявил о старте комплексной программы поддержки малого бизнеса "Будуй своє", — рассказывает директор департамента микро-, малого и среднего бизнеса Ощадбанка Наталья Буткова-Ветвицкая.

В рамках кампании банк особое внимание уделил юридическим лицам и физлицам-предпринимателям. Они могут получить финансирование при более лояльном подходе к оценке бизнеса и требованиям к залогу.

Для них была разработана специальная программа микрокредитования. Это простые ссуды до 5 млн грн с быстрым принятием решений и упрощенным пакетом документов. Заем на финансирование оборотных средств выдается на срок до одного года, на приобретение основных средств — до 60 месяцев.

Программа действует в 12 областях, а до конца 2018 года начнет работать во всех регионах. Кредитный портфель клиентов малого и среднего бизнеса Ощадбанка 1 мая 2018 года составлял 3 млрд грн. В 2018 году банк планирует нарастить соответствующий кредитный портфель минимум вдвое.

Аграрный бизнес — еще один приоритет для банков.

По данным финансового аналитика Анатолия Дробязко, в первую пятерку кредиторов аграрного рынка в начале 2018 года входили банк "Финансовая инициатива", "Райффайзен банк аваль", Прокредитбанк, "Креди агриколь" и Приватбанк. Пищевую промышленность активнее всех кредитуют Ощадбанк, Укрэксимбанк, Проминвестбанк, "Сбербанк России" и Укрсиббанк.

По словам Волковой, в 2018 году "ОТП банк" профинансировал более ста аграриев на 550 млн грн, из них 300 млн грн были выданы под залог расписок. До конца 2018 года банк планирует выдать отрасли минимум 1 млрд грн.

"Кредитование аграрного сектора является одним из приоритетов для Ощадбанка. Мы предлагаем финансирование и фермерским хозяйствам, и крупным предприятиям. К услугам клиентов — полная линейка кредитных продуктов с привлекательными условиями", — рассказывает Буткова-Ветвицкая.

ТОП-30 банков по обязательствам, млрд грн

1 января 1 апреля Приватбанк 233 229 Ощадбанк 202 196 Укрэксимбанк 156 151 Укргазбанк 63 69 "Райффайзен банк аваль" 61 56 "Альфа банк" 45 45 ПУМБ 41 44 Укрсиббанк 41 38 "Сбербанк России" 37 35 "ОТП банк" 26 27 "Креди агриколь" 27 27 Укрсоцбанк 24 21 "Південний" 23 20 "Финансовая инициатива" 17 17 Ситибанк 17 17 Прокредитбанк 15 14 Таскомбанк 13 13 Кредобанк 13 12 Проминвестбанк 14 12 "ВТБ банк" 10 9 Мегабанк 8 8 МИБ 9 8 "Кредит Днепр" 8 8 Восток 8 8 "ИНГ банк Украина" 6 6 "Универсал банк" 5 4 А-банк 4 4 "Банк инвестиций и сбережений" 4 4 "Марфин банк" 4 3 Индустриалбанк 3 3

ТОП-30 банков по чистым активам, млрд грн