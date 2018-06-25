Офіційний курс: гривня продовжує зміцнюватися
Понеділок, 25 червня 2018, 09:04
Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 23 червня на рівні 26,23 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,56 гривні.
За 10 російських рублів дають 4,1491 гривні.
Нагадаємо, 22 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,19-26,21 гривні за долар.
Економічна правда
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