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МВФ розраховує на формування сильних наглядових рад в держкомпаніях

Субота, 23 червня 2018, 14:19

Міжнародний валютний фонд позитивно оцінює перші результати роботи оновленого порядку призначення керівників найбільших держкомпаній, розраховуючи на формування сильних наглядових органів.

Таким чином постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман прокоментував "Інтерфакс-Україна" призначення урядом нової наглядової ради "Укрзалізниці" за рекомендацією номінаційного комітету.

"Перший досвід оновленого номінаційного процесу позитивний: наглядова рада "Укрзалізниці" збалансована і складається з кваліфікованих фахівців", – сказав Люнгман.

Він зазначив, що кваліфікація всіх розглянутих номінаційним комітетом кандидатів була високою.

"Це дає підстави розраховувати на формування сильних наглядових рад і в інших держкомпаніях, і, відповідно, очікувати посилення в них корпоративного управління", – наголосив Люнгман.

Він нагадав, що в рамках оновленої процедури до складу номінаційного комітету, крім делегованих урядом представників, увійшли без права голосу представники ключових міжнародних фінансових організацій.

"Оновлений порядок добре структурований і охоплює вичерпний набір вимог для відбору найбільш придатних кандидатів", – зазначив представник МВФ.

Він зазначив, що підтримку в процесі надає секретаріат і незалежне професійне рекрутингове агентство.

Нагадаємо, 20 червня Кабінет міністрів затвердив кандидатури членів Наглядової ради ПАТ "Укрзалізниця".

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