YouTube дозволить торгівлю товарами на своєму сервісі

Компанія YouTube оголосила про запуск нових інструментів для творців відеоконтенту. Серед яких - можливість блогерам продавати товари.

Про це йдеться в офіційному блозі компанії, передає Liga.Net.

Як зазначається, YouTube у партнерстві з сервісом Teespring дозволить блогерам продавати товари зі своєю атрибутикою прямо на сайті відеосервісу.

Цю функцію вже протестував аніматор Джошуа Слайс, автор каналу про намальованого павука Лукаса.

Так, блогеру вдалося на продажу плюшевих Лукасів заробити близько 1 млн доларів за 18 днів.

Раніше повідомлялося, що YouTube вводить функцію платної підписки на канали з більш ніж 100 тисячами підписників.