YouTube вводить платну підписку на канали

YouTube вводить функцію платної підписки на канали з більш ніж 100 тисячами підписників.

Про це повідомляє Bloomberg.

Відзначається, що про це просили блогери-зірки, так як для них реклама фактично залишалася єдиним джерелом заробітку на платформі.

"Це спосіб диверсифікації доходів. Це те, про що просили творці роликів. Ми тісно співпрацюємо з ними", - заявив головний директор з продукту Youtube Ніл Мохан.

Автори отримують 70% від вартості передплати після вирахування податку з продажів. В даний час комісії за проведення транзакцій, в тому числі за операції по кредитній карті, YouTube повністю бере на себе.

Підписка також дозволить користувачам отримати доступ до розширеного списку емодзі, ексклюзивного контенту та атрибутики.

Економічна правда