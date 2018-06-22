YouTube вводить платну підписку на канали
YouTube вводить функцію платної підписки на канали з більш ніж 100 тисячами підписників.
Про це повідомляє Bloomberg.
Відзначається, що про це просили блогери-зірки, так як для них реклама фактично залишалася єдиним джерелом заробітку на платформі.
"Це спосіб диверсифікації доходів. Це те, про що просили творці роликів. Ми тісно співпрацюємо з ними", - заявив головний директор з продукту Youtube Ніл Мохан.
Автори отримують 70% від вартості передплати після вирахування податку з продажів. В даний час комісії за проведення транзакцій, в тому числі за операції по кредитній карті, YouTube повністю бере на себе.
Підписка також дозволить користувачам отримати доступ до розширеного списку емодзі, ексклюзивного контенту та атрибутики.
Економічна правда
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