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В Україні понад 2 мільйони пристроїв підтримують Apple Pay

Субота, 23 червня 2018, 16:33
 

В Україні налічується понад 2 млн пристроїв, що підтримують систему безконтактних платежів Apple Pay.

Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" інженер-менеджер В2В рішень Apple компанії "АСБІС-Україна" Олексій Дубов.

"Починаючи з моделі iPhone SE, всі пристрої підтримують Apple Pay. Крім того, платежі можна здійснювати за допомогою наручного годинника Apple Watch. Всього в Україні приблизно близько 2 млн пристроїв на руках у користувачів, що підтримують систему безконтактних платежів", - сказав він під час конференції ASBIS HUB 2018. Tech Talks в Києві.

Співрозмовник не має даних про кількість пристроїв, які безпосередньо підключили зазначену послугу за місяць з моменту її запуску в Україні, а також про кількість здійснених платежів.

У той же час він зазначив, що в Україні за світовими мірками дуже розвинена торговельна мережа для прийому таких платежів. Відповідно подальший розвиток системи Apple Pay буде залежати від швидкості підключення до нього українських банків.

Як повідомлялося, найбільший в Україні Приватбанк 17 травня запустив в країні платіжний сервіс Apple Pay.

Клієнтам банку, для використання сервісу, необхідно підключити кредитну або дебетову карту Visa або Mastercard через додаток Privat24 або Wallet.

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