Омелян сподівається переконати Маска виробляти батареї для Tesla в Україні

Міністерство інфраструктури планує переконати компанію Tesla Ілона Маска створити Gigafactory з виробництва акумуляторних батарей в Україні.

Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на презентації української транспортної стратегії до 2030 року, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми віримо, що нам вдасться переконати найбільшого в світі виробника електрокарів - компанію Tesla - створити свою Gigafactory з виробництва акумуляторних батарей в Україні", - заявив міністр.

На його думку, інтеграція України в світову економіку і технологічний стрибок у сфері інфраструктури можливі лише шляхом залучення в країну світових компаній.

За словами Омеляна, такі компанії, як Hutchison Ports, DP World, General Electric, Bombardier, Tesla і Ryanair, повинні залишатися в Україні.

Раніше Мінінфраструктури України і Нyperloop Transportation Technologies підписали меморандум про взаєморозуміння і співпрацю в роботі над проектом Нyperloop.

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Економічна правда