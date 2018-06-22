Wizz Air змінив правила перевезення ручної поклажі
Угорський лоукостер Wizz Air змінює правила перевезення ручної поклажі на своїх рейсах.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Відтепер гарантію перевезення ручної поклажі в салоні літака отримають лише ті, хто придбав Wizz Priority.
Ручна поклажа пасажирів, які не купили послугу пріоритетної посадки, буде переміщена у багажний відділ обслуговуючим персоналом перед посадкою в літак і повернута на стрічку видачі багажу після приземлення.
Wizz Priority - це платна послуга, яка дає право першочергового потрапляння в салон літака і можливість мати з собою додаткову маленьку сумку (наприклад, для ноутбука).
Нагадаємо, угорська авіакомпанія Wizz Air розмістить на своїй базі в Києві третій літак і почне польоти з Києва до Лісабона, Таллінна і Берліна.
Wizz Air, найбільший лоу-кост перевізник в Центральній і Східній Європі, пропонує рейси з 28 баз в 16 країнах.
Економічна правда
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