Wizz Air змінив правила перевезення ручної поклажі

Угорський лоукостер Wizz Air змінює правила перевезення ручної поклажі на своїх рейсах.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Відтепер гарантію перевезення ручної поклажі в салоні літака отримають лише ті, хто придбав Wizz Priority.

Ручна поклажа пасажирів, які не купили послугу пріоритетної посадки, буде переміщена у багажний відділ обслуговуючим персоналом перед посадкою в літак і повернута на стрічку видачі багажу після приземлення.

Wizz Priority - це платна послуга, яка дає право першочергового потрапляння в салон літака і можливість мати з собою додаткову маленьку сумку (наприклад, для ноутбука).

Нагадаємо, угорська авіакомпанія Wizz Air розмістить на своїй базі в Києві третій літак і почне польоти з Києва до Лісабона, Таллінна і Берліна.

Wizz Air, найбільший лоу-кост перевізник в Центральній і Східній Європі, пропонує рейси з 28 баз в 16 країнах.

Економічна правда