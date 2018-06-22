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Найбільші мережі АЗС оштрафовано на 40 мільйонів за змову

П'ятниця, 22 червня 2018, 10:40
 

Антимонопольний комітет визнав групу компаній винними в порушенні антимонопольного законодавства при синхронному підвищенні цін на скраплений газ в серпні 2017 року.

Відповідне рішення було винесено на засіданні АМКУ 21 червня.

Зокрема, дії ряду компаній, які полягали в схожому підвищення роздрібних цін на скраплений вуглеводневий газ в серпні 2017 року, визнані порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

"Аналіз ситуації на ринку спростовує наявність об'єктивних причин для вчинення відповідачами таких дій", - сказано в повідомленні.

На підставі закону "Про захист економічної конкуренції" 16 компаній оштрафовані сумарно на 41 млн грн.

Зокрема на ПП "Компанія "Надія" накладено штраф у розмірі 20,87 тис грн, ТОВ "Євростандарт-Автогаз" - 3,45 тис грн, ТОВ "Л.В." - 21,49 тис грн, ТОВ "Газ постачання" - 8,07 млн ​​грн, ТОВ "Монтажналадка" - 1,07 млн ​​грн, ТОВ "Надія Рітейл" - 2,71 млн грн, ТОВ "Надія-Закарпаття" - 70,24 тис грн, ТОВ "Імпорт Транс Сервіс" - 5,17 млн ​​грн.

Крім того, ТОВ "ВОГ Рітейл" оштрафовано на 4,18 млн грн, ТОВ "Нафтотрейд Ресурс" - 5,44 млн грн, ПП "ОККО-Бізнес Контракт" - 3,2 млн грн, ПП "ОККО-Контракт" - 14,15 тис грн, ТОВ "ОККО-Рітейл" - 2,88 млн грн, ТОВ "ОККО-Схід" - 315,59 тис грн, ТОВ "Авантаж 7" - 3,27 млн ​​грн і ТОВ "Факторинг Груп" - 4,55 млн грн.

Українські ціни на скраплений газ в серпні 2017 року поставили абсолютний рекорд за всю історію спостережень. Буквально за місяць альтернатива бензину - скраплений газ - подорожчав на заправках в півтора рази, а оптові ціни зросли вдвічі.

Ситуацією зацікавився уряд. 29 серпня прем'єр-міністр Володимир Гройсман провів нараду з представниками галузевих асоціацій та компаній-операторів ринку скрапленого газу, на якому обговорювалися причини різкого зростання цін на автогаз.

В цей же день АМКУ оголосив про початок розслідування. 30 серпня ситуацію прокоментував президент Петро Порошенко, висловивши впевненість, що в другій половині вересня роздрібні ціни на газ повернуться на колишній докризовий рівень.

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Економічна правда

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АМКУ зріджений газ автомобілі АЗС
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