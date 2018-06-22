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Курс валют: Офіційна гривня стрімко зміцнилась

П'ятниця, 22 червня 2018, 09:05
 

Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 17 копійок, встановивши його на 22 червня на рівні 26,30 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,35 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,1239 гривні.

Нагадаємо, 21 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,25-26,28 гривні за долар.

Економічна правда

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