Курс валют: Офіційна гривня стрімко зміцнилась

Нові правила для імпортних авто. Що Рада пропонує зробити з "євробляхами" У Верховній Раді зареєстровані законопроекти, покликані зменшити вартість імпортних авто і поставити крапку в історії з їх нелегальним ввезенням. Як саме це буде відбуватися — в матеріалі голови податкового комітету парламенту Ніни Южаніної для ЕП.

Міністр Данилюк: На мені випробовують те, що буде під час виборчої кампанії Хто хоче відставки міністра фінансів Олександра Данилюка? Що буде з бюджетом країни без траншів МВФ? Як наближений до президента Ігор Кононенко тиснув на міністра? Про це — в інтерв'ю УП/ЕП з Олександром Данилюком.