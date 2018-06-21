НАБУ виграло суд у фірми Дубневичів на 150 мільйонів

Касаційний суд відмовив у задоволенні скарг в.о. начальника філії "Центр управління промисловістю" "Укрзалізниці" Володимира Харлана і "Корпорація КРТ" у справі НАБУ про визнання недійсним договору поставки кріплень для "Укрзалізниці" на 152 мільйони гривень.

Про це повідомляють "Наші гроші".

Йдеться про договір від 10 листопада 2015 року, який був укладений без проведення тендеру між ДП "Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України" і ПАТ "Коростенський ЗБШ" на поставку кріплень до шпал на 151,73 млн грн.

1 грудня в преамбулу договору внесли зміни, виклавши її таким чином, що покупцем за договором стала "Українська залізниця" в особі в.о. начальника Філії "Центр управління промисловістю" Володимира Харлана, була змінена інформація в частині реквізитів покупця.

Також договір доповнили специфікацією на суму 10,68 млн грн.

З матеріалів справи відомо, що сам "Коростенський ЗБШ" закупив кріплення у приватних підприємств - "Корпорації "КРТ", металургійного комбінату "Азовсталь", "Єнакіївського металургійного заводу", "Дніпропетровського стрілочного заводу", "Дружківського заводу металевих виробів", "Северсталь- метиз".

Однак ті постачали продукцію не "Коростенському ЗБШ", а відразу кінцевому споживачеві - колійним станціям залізниці.

Згодом судово-економічна експертиза встановить, що різниця між цінами закупівлі щодо спірного договору поставки і середніми ринковими цінами на закуплені кріплення досягла 26,71 млн грн.

Рішення Вищого госпсуду про відхилення касаційних скарг Володимира Харлана і "Корпорації "КРТ" завершило друге судове коло розгляду справи, з яким НАБУ прийшло до суду в січні 2017 року.

Нагадаємо, у зв'язку з укладенням спірного договору поставки НАБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні з попередньою правовою кваліфікацією по 5 ст. 191 КК (привласнення, розтрата або заволодіння майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем).

Як повідомлялося, 16 листопада міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що Генеральна прокуратура спільно з Національною поліцією проводить близько 50 обшуків в шести регіонах України у справі зловживань в особливо великих розмірах і злочинній змові з метою отримання корупційних доходів.

"Під підозрою громадяни Дубневичі, Михальчук, Костюк і інша весела гоп-компанія", - повідомляв Омелян.

У ГПУ пізніше підтвердили, що обшуки пов'язані із закупівлею "Укрзалізницею" залізничних скріплень.

Як відомо, низка пов’язаних із Дубневичами людей працює на керівних посадах в "Укрзалізниці", компанії, пов'язані з братами, виграють мільйонні тендери на УЗ.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро та Служба безпеки України розслідує кілька кримінальних справ, у яких фігурують посадові особи "Укрзалізниці" і компанії братів Дубневичів.

На початку квітня НАБУ провело обшук в офісах компаній, які належать братам Дубневичам, однак про результати обшуку нічого невідомо.

Восени 2016 року декларації Богдана та Ярослава Дубневичів викликали фурор у ЗМІ та серед експертів, оскільки в них були перераховані значні суми готівкових коштів і величезна кількість зареєстрованого них і членів їх сімей нерухомого майна.

Зокрема, брати Дубневичи виявилися лідерами серед українських політиків за кількістю задекларованих готівкових коштів. Богдан Дубневич задекларував 11,5 млн дол., його дружина Тетяна має 137,1 мільйонів гривень.

Ярослав Дубневич зберігає готівкою 8 мільйонів 230 тисяч доларів США, 2 млн 780 тисяч євро та 5 мільйонів гривень готівкових коштів.

Нинішній член правління "Укрзалізниці" Сергій Михальчук у 2009-2011 роках був заступником гендиректора "Укрзалізниці" Михайла Костюка. Останній відомий тим, що запатентував разом із Дубневичами рейкові скріплення, за які УЗ щороку сплачувала мільйони гривень.