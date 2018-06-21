Стокгольмський арбітраж не заважає розділенню "Нафтогаза" - Єврокомісія

Європейська комісія заявляє про стратегічне значення для Євросоюзу і України продовження проведення реформ на енергетичному ринку нашої країни, але при цьому констатує пасивність Києва в прикладній реалізації намічених змін.

Про це йдеться в листі голови представництва Євросоюзу в Україні Хюґа Мінгареллі на прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

"Єврокомісія закликає лідерів України зробити рішучі кроки в напрямку розукрупнення газотранспортної системи. Більше неможливо втрачати час, якщо Україна прагне зберегти динаміку реформ на ринку природного газу і підтвердити свою надійність у впровадженні енергетичних правил ЄС", - йдеться в листі.

Там же вказується, що результати Стокгольмського арбітражу, в рамках якого свої відносини з'ясовують НАК "Нафтогаз України" і російський "Газпром", не повинні заважати анбандлінгу "але повинні бути прийняті до уваги при вирішенні питання про подальші дії".

Єврокомісія підкреслює, що вже найближчим часом - до липня 2018 року - необхідно внести до Верховної Ради законодавчий пакет з питання розукрупнення "Нафтогазу".

"Цей пакет документів повинен складатися з необхідних законодавчих змін, умов обов'язкового конкурсу для визначення іноземного партнера-оператора газотранспортної системи і детального плану поступової передачі прав і зобов'язань газотранспортного оператора у ПАТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ)", - зазначається в документі.

МГУ є підприємством, яке контролює команда Володимира Гройсмана. Бачення прем'єр-міністра про спосіб поділу "Нафтогазу" не збігається з думкою глави НАК Андрія Коболєва. Останній наполягає на тому, що газотранспортна система повинна бути передана в управління компанії "Оператор ГТС", яка контролюється "Укртрансгазом", що підпорядкований Коболєва.

Незважаючи на це в Єврокомісії дотримуються думки, що наглядова рада МГУ (яка фактично контролюється Гройсманом - ЕП) здатна забезпечити незаангажованість процесу управління газотранспортною системою. Більш того, в ЄК вважають, що повноваження проурядової наглядової ради "Магістральних газопроводів України" "необхідно розширити на "Укртрансгаз".

Нагадаємо, норвезька адвокатська компанія Wikborg, Rein & Co, що відповідає за супровід НАК "Нафтогаз України" в Стокгольмському арбітражі з "Газпромом", рекомендує українській компанії не виконувати план поділу (анбандлінга).

Дмитро Рясний, ЕП