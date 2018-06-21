Китай знизив інвестиції в США на 92%

Китай в січні-травні 2018 року скоротив інвестиції в США на 92%, до 1,8 мільярда доларів.

Про це повідомляє російський "Интерфакс" з посиланням на дані консалтингової та дослідницької фірми Rhodium Group.

З урахуванням продажу активів китайських компаній в США за цей період можна говорити про відтік китайського капіталу в сумі 7,8 млрд доларів, говориться в звіті.

Зросла напруженість у відносинах Китаю та США, а також прагнення Пекіна обмежити виведення капіталу з КНР і знизити боргове навантаження компаній і організацій негативно позначилися на інвестиціях.

За даними Rhodium, охолодження почалося ще в другій половині 2017 року, в результаті чого обсяг угод за участю китайських компаній в США скоротився в минулому році до 29 млрд з 46 млрд доларів в 2016 році.

При цьому число незавершених і обговорюваних угод за участю китайських інвесторів також зменшилося.

Якщо раніше практично кожна така операція здійснювалась на кілька сотень мільйонів доларів і більше, то в цьому році середня сума становить всього 46 млн доларів.

Нагадаємо, Білий дім звинуватив Китай у веденні політики "економічної агресії", яка загрожує Сполученим Штатам та усьому світу.

Економічна правда