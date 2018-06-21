Wizz Air вдвічі збільшила пасажиропотік з України
Угорський лоукостер Wizz Air в січні-травні 2018 року перевіз 425 тисяч пасажирів в/з України, що майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2017 року.
Про це повідомила в. о. керівника корпоративних комунікацій авіакомпанії Соріна Ратц, передає "Інтерфакс-Україна".
"З Києва ми пропонуємо 1,3 млн пасажирських місць в цьому році, що становить зростання на 79%. А в цілому з України в цьому році ми пропонуємо 1,67 млн пасажирських місць", - зазначила вона.
За словами Ратц, в 2018 році компанія планує в цілому відкрити 100 нових маршрутів, з них 11 - з України.
Нагадаємо, угорська авіакомпанія Wizz Air розмістить на своїй базі в Києві третій літак і почне польоти з Києва до Лісабона, Таллінна і Берліна.
Wizz Air, найбільший лоу-кост перевізник в Центральній і Східній Європі, пропонує рейси з 28 баз в 16 країнах.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"