Wizz Air вдвічі збільшила пасажиропотік з України

Угорський лоукостер Wizz Air в січні-травні 2018 року перевіз 425 тисяч пасажирів в/з України, що майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Про це повідомила в. о. керівника корпоративних комунікацій авіакомпанії Соріна Ратц, передає "Інтерфакс-Україна".

"З Києва ми пропонуємо 1,3 млн пасажирських місць в цьому році, що становить зростання на 79%. А в цілому з України в цьому році ми пропонуємо 1,67 млн ​​пасажирських місць", - зазначила вона.

За словами Ратц, в 2018 році компанія планує в цілому відкрити 100 нових маршрутів, з них 11 - з України.

Нагадаємо, угорська авіакомпанія Wizz Air розмістить на своїй базі в Києві третій літак і почне польоти з Києва до Лісабона, Таллінна і Берліна.

Wizz Air, найбільший лоу-кост перевізник в Центральній і Східній Європі, пропонує рейси з 28 баз в 16 країнах.

Економічна правда