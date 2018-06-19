У Wizz Air розповіли, як зміняться ціни на квитки

Угорська авіакомпанія Wizzair продовжить пропонувати пасажирам лоукост-тарифи на авіаквитки завдяки максимально низьким операційнім витратам.

Про це телефоном розповів ЕП головний корпоративний директор Wizz Air Оуен Джонс.

"Протягом останніх 15 років коефіцієнт завантаженості наших літаків зріс до 91,3%. Минулого року він становив 90,1%. Це означає, що ми заповнюємо наш флот більш ніж на 91%", - сказав Джонс.

Wizz Air збільшила прибутковість на 22,1% до 275 млн євро завдяки зростанню пасажиропотоку до майже 30 млн осіб.

"Ми продовжували збільшувати присутність на ринку і маємо дуже хороші позиції: 42% ринку лоукост-перевезень в регіоні. Наша бізнес-модель передбачає збереження витрат на максимально низькому рівні. У нас є багато ринків, де ми можемо збільшити потужності. Ця ніша залишає потенціал для зростання у майбутньому", - розповів він.

Джонс запевнив, що авіакомпанія пропонуватиме своїм клієнтам максимально низькі тарифи.

"Наша цінова політика не зміниться: максимально низькі операційні витрати. Ми найдешевша авіакомпанія у Європі і наша мета — залишатися непереможним лідером у "битві за ціну", - сказав головний корпоративний директор Wizz Air.

Він також назвав співвідношення тих, хто купує квитки за тиждень-два до поїздки, і тих, хто купує їх за кілька місяців.

"Все залежить від ринку, тут нема конкретних цифр для всіх напрямків. Найчіткіший горизонт бронювання — квартал. Потім він розмивається. Тобто основна частина бронювань відбувається протягом трьох місяців до подорожі", - повідомив Джонс.

У наступному фінансовому році компанія планує збільшувати пропозицію пасажирських місць.

"До кінця 2019 фінансового року кількість місць на літаках типу А321 зросте до понад 44% порівняно з нинішніми 35% місць на цих повітряних суднах. В Airbus А321 — 230 місць. Збільшення їх кількості дозволить знизити витрати на 10% порівняно з Airbus А320 із 180 місцями. Ми додатково замовили 72 літаки A320neo і 74 A321neo. Перші A321neo поповнять наш флот на початку 2019 року", - резюмував Джонс.

Галина Калачова, ЕП