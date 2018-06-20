Хліб за рік подорожчав на 18% — Держстат
Середа, 20 червня 2018, 15:40
Ціна на хліб в Україні в січні-травні 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла на 18,4%.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
Відзначається, що ціна на макаронні вироби виросла на 9,8%.
Згідно з даними Держстату, хліб і хлібопродукти за 2017 рік зросли в ціні на 8,4%.
Інфляція в Україні в травні 2018 року в річному вираженні - в порівнянні з травнем 2017 року - становила 11,7%.
У порівнянні з попереднім місяцем, споживчі ціни в Україні в травні 2018 року зросли на 0%, до грудня 2017 року - на 4,4%.
Економічна правда
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