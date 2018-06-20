Хліб за рік подорожчав на 18% — Держстат

Ціна на хліб в Україні в січні-травні 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла на 18,4%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Відзначається, що ціна на макаронні вироби виросла на 9,8%.

Згідно з даними Держстату, хліб і хлібопродукти за 2017 рік зросли в ціні на 8,4%.

Інфляція в Україні в травні 2018 року в річному вираженні - в порівнянні з травнем 2017 року - становила 11,7%.

У порівнянні з попереднім місяцем, споживчі ціни в Україні в травні 2018 року зросли на 0%, до грудня 2017 року - на 4,4%.

Економічна правда