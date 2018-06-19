"Ощадбанк" ще має шанс стягнути борг з власника "Укртелекому"

Державний Ощадбанк готує касаційну скаргу до Верховного Суду на рішення судів попередніх інстанцій про відмову в задоволенні позову про стягнення 1,1 мільярда гривень заборгованості з ТОВ "ЕСУ" шляхом звернення стягнення на 92,8% акцій "Укртелекому".

Про це повідомили Економічній правді в прес-службі "Ощадбанку".

Як повідомлялося, київський апеляційний господарський суд відмовився задовольнити апеляційну скаргу "Ощадбанку" і залишив без змін рішення Господарського суду, яким банку також було відмовлено в задоволенні позову до компанії ЕСУ про стягнення 1,1 мільярда гривень заборгованості шляхом звернення стягнення на 92,8% акцій "Укртелекому".

Свої позовні вимоги Ощадбанк обгрунтовував тим, що Укртелеком не виконав зобов'язання за договором купівлі-продажу цінних паперів і не викупив у Ощадбанку облігації ЕСУ на 1 млрд грн (було допущено дефолт).

Як прокоментували у прес-службі "Ощадбанку", Господарський суд Києва виніс рішення від 2 серпня і 14 вересня 2017 року про стягнення з компанії "ЕСУ" на користь банку більш як 960 млн грн і майже 850 млн грн, відповідно, заборгованості за номіналом облігацій і купонним доходом, однак по обох рішеннях суду було застосовано відтермінування з виконання рішень терміном на 1 рік.

Згодом, як пояснили в банку, Верховний Суд постановами від 15 березня і 2 травня 2018 року скасував відтермінування виконання рішень, у зв'язку з чим "Ощадбанк" отримав право на примусове стягнення з компанії "ЕСУ" заборгованості.

"Що стосується позовних вимог "Ощадбанку" про стягнення 1,1 мільярда гривень заборгованості з ТОВ "ЕСУ" шляхом звернення стягнення на 92,8% акцій "Укртелекому", то банк готує касаційну скаргу до Верховного Суду на рішення судів попередніх інстанцій про відмову в задоволенні позову", - йдеться в коментарі.

Як повідомлялося, ще в 2015 році Укртелеком взяв на себе зобов'язання викупити у двох держбанків (Ощаду і Укрексімбанку) облігацій своєї материнської компанії ЕСУ (дочка СКМ) на суму 2 млрд гривень.

Але телеком-оператору так і не вдалося продати свій мобільний актив - Трімоб, тому у компанії не було грошей на покриття облігацій. Терміни виплати боргу закінчилися ще в середині березня.

Що стосується самої ЕСУ, то вона теж не розрахувалася за облігаціями, які були випущені компанією з метою фінансування зобов'язань, що виникли після приватизації Укртелекому в 2011 році. Ще один держбанк (Укрексім) подав на неї до суду, зажадавши повернення 2,8 млрд гривень боргу.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко повідомляв, що компанія "Укртелеком" була приватизована кіпрською компанією фактично безкоштовно.

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Економічна правда