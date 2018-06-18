Telegram подала позов на РФ до Європейського суду з прав людини

Компанія Telegram направила в Європейський суд з прав людини скаргу "на рішення влади Росії про блокування месенджера".

Про це повідомив у понеділок юрист Павло Чиков, який представляє інтереси Telegram, передає ТАСС.

За його словами, в травні ЄСПЛ зареєстрував скаргу компанії на залучення до відповідальності за відмову надати владі ключі шифрування листування, яка була подана в травні.

Також суд запропонував представити нову скаргу в частині, яка стосується блокування Telegram. Як написав Чіков в своєму каналі в месенджері, 18 червня представник Telegram в ЄСПЛ Дамір Гайнутдинов направив до суду відповідну скаргу.

За словами юриста, в результаті обмеження доступу до месенджера, можливість вільно отримувати та поширювати інформацію може втратити не тільки заявник, а й до 15 млн користувачів.

Представники Telegram мають намір подати касаційну скаргу до президії Московського міськсуду, а при необхідності і в ЗС РФ, найближчим часом.

21 травня ЄСПЛ зареєстрував першу скаргу Telegram на штраф в 800 тис. рублів за відмову месенджера надати ФСБ ключі для дешифрування повідомлень користувачів. Дата його розгляду ще не призначена. Міністерство юстиції РФ повідомлення по цій скарзі не отримувало.

Роскомнадзор почав обмежувати доступ до Telegram на території Росії з 16 квітня. Приводом до блокування стала відмова месенджера надати Федеральній службі безпеки (ФСБ) ключі шифрування листування користувачів.

Відповідне рішення про заборону роботи месенджера в Росії прийняв 13 квітня Таганський суд Москви.

Роскомнадзор почав обмежувати доступ до Telegram на території Росії з 16 квітня. Приводом до блокування стала відмова месенджера надати Федеральній службі безпеки (ФСБ) ключі шифрування листування користувачів.

Відповідне рішення про заборону роботи месенджера в Росії прийняв 13 квітня Таганський суд Москви.

Пізніше російський інтернет-омбудсмен Дмитро Марінічев заявив, що "боротьба з Telegram триватиме вічно", оскільки месенджер заблокувати за допомогою блокування IP-адрес неможливо.

Економічна правда