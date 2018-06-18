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Норвезька компанія хоче побудувати дві сонячні електростанції на Черкащині

Понеділок, 18 червня 2018, 18:05
 

Норвезька компанія "Scatec Solar" планує побудувати дві сонячні електростанції на Черкащині.

Про це повідомляє Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.

"Норвезька компанія "Scatec Solar", яка встановила 322 МВт потужностей сонячних станцій у Чехії, Південній Африці та інших країнах і має ще більше 1092 МВт у розробці, має намір зайти на український ринок", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в планах компанії - встановити дві сонячні станції потужністю 33 МВт і 50 МВт відповідно у Черкаській області. Станції вироблятимуть близько 106 млн кВт-год на рік.

Загальна вартість проекту становить 85 млн євро. При цьому Scatec Solar розраховує на участь у проекті ЄБРР.

"Україна активно працює над збільшенням частки енергії з відновлюваних джерел. І ми сподіваємося, що встановлення двох СЕС буде першим кроком до розвитку великого портфеля "зелених" проектів саме у цій країні", - прокоментував директор компанії Раймонд Карлсен.

Нагадаємо, компанія ДТЕК підписала договір на постачання сонячних панелей з китайською Seraphim Solar System Co Ltd.

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