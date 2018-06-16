Компанія Маска отримала контракт на будівництво швидкісної дороги до аеропорту Чикаго
The Boring Company Ілона Маска отримала багатомільйонний контракт на будівництво високошвидкісної підземної залізниці в чиказький аеропорт О'Хара з центру міста.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Financial Times.
Очікується, що створення нової системи сполучення дозволить скоротити час поїздки до аеропорту з 40 хвилин до 12. Потяги по тунелях будуть рухатися зі швидкістю вище 160 км/ч.
Boring Company вже отримала замовлення на будівництво високошвидкісної дороги до аеропорту Лос-Анджелеса. У планах компанії з'єднати підземними магістралями основні міста США.
Проект буде реалізований на кошти приватних інвесторів. Сума інвестицій не називається, але, на думку аналітиків, вона може становити близько 1 млрд доларів.
Нагадаємо, Маск показав майже готовий підземний тунель в Лос-Анджелесі.
Економічна правда