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Офіційний курс: гривня продовжує знецінюватися

П'ятниця, 15 червня 2018, 20:45

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 18 червня на рівні 26,31 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,51 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,1981 гривні.

Нагадаємо, 15 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,33-26,36 гривні за долар.

Економічна правда

НБУ гривня
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