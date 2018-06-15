Постачальника газу для ОПЗ підозрюють в багатомільйонних розкраданнях

Генеральна прокуратура підозрює ТОВ "Всеукраїнська Енерго Компанія" в співучасті в розкраданні газу на суму понад 500 млн гривень, який в 2017-2018 роках належав держкомпанії "Укртрансгаз".

Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва, пише Liga.Net.

"У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи "Всеукраїнської Енерго Компанії", "Газоторгової Компанії, ОПЗ, "Одесагазу", в 2017-2018 роках, діючи за попередньою змовою, в результаті несанкціонованого відбору газу заволоділи майном Укртрансгазу на суму понад 500 млн гривень", - йдеться в ухвалі суду.

Зокрема, 2 квітня 2018 року Укртрансгаз підтвердив номінацію Всеукраїнської Енерго компанії на транспортування газу в обсязі 3 тис. кубометрів для Одеського припортового заводу.

Пізніше компанія подала реномінацію і збільшила обсяг заявленого для транспортування газу за місяць до 13 тисяч. кубометрів. Однак в кінці квітня 2018 року, за даними оператора ГТС споживання газу ОПЗ становило 52,2 тис. кубометрів.

Таким чином, обсяг газу, відібраного Всеукраїнською Енерго Компанією на точці виходу з газотранспортної системи в квітні 2018 року і обсяг газу, спожитий ОПЗ в квітні 2018 року, не відповідав і істотно перевищував підтверджений Укртрансгазом обсяг газу, який був зазначений в реномінаціі компанії на квітень 2018 року.

Також Всеукраїнська Енерго Компанія не повернула різницю у кількості спожитого ОПЗ газу, чим завдала Укртрансгазу збитки у сумі понад 500 млн гривень, вважають слідчі.

Про те, що Всеукраїнська Енерго Компанія завантажить Одеський припортовий завод за давальницькою схемою, стало відомо ще 23 грудня 2017 року.

Тоді перший заступник директора ОПЗ Микола Щуріков заявив, що основні зобов'язання компанії - одноразове забезпечення до 3 млн кубометрів газу для запуску виробництва і щомісяця до 60 млн. кубометрів газу як давальницької сировини.

В кінці травня Укртрансгаз попросив правоохоронців розібратися з боргами ОПЗ. Як стверджує компанія, на тлі зростання заборгованості ОПЗ в порту невідомі вантажать 50 тис. тонн готової продукції підприємства на суховантаж для відправки за кордон.

В Укртрансгазі заявили, що ОПЗ не контролював рівень власного споживання і самостійно не припинив споживання газу навіть після того як його обсяг перевищив підтверджені для транспортування обсяги газу.

За попередніми даними, ТОВ Всеукраїнська Енерго Компанія пов'язана з Віталієм Колесніковим. Її засновником є ​​його син - Віталій Колесников, а керує нею Сергій Довганюк.