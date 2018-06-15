Антимонопольний комітет відповів на звинувачення Гройсмана

Антимонопольний комітет вважає свою роботу прозорою.

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

"Антимонопольний комітет стурбований занепокоєнням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, уряду і народних депутатів про стан справ у сфері державних закупівель і кількості порушень з боку замовників та учасників, що призводить до затягування проведення процедур закупівель", - йдеться в повідомленні.

В антимонопольному комітеті відзначили значні поліпшення в сфері впровадження прозорих закупівель, боротьбі з корупцією в державних закупівлях, підвищенні рівня довіри бізнесу до цієї сфери в останні роки.

В АМКУ повідомили про збільшення кількості скарг, а також підкреслили, що скарги розглядаються прозоро і в сверхкороткие терміни.

Також в Антимонопольному комітеті відзначили, що вважають себе, як орган оскарження, швидким і ефективним інструментом для захисту порушених прав бізнесу в сфері державних закупівель.

"Ми відкриті до конструктивного діалогу і готові дати всебічне сприяння при проведенні законних перевірок органу оскарження", - резюмували в АМКУ.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів доручив Державній аудиторській службі провести аудит Антимонопольного комітету України по фактах затримки процедур державних закупівель.

Економічна правда