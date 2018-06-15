Першим заступником голови Нацбанку стала Катерина Рожкова

Рада Національного банку схвалила кандидатуру Катерини Рожкової на посаду першого заступника глави НБУ.

Про це пише FinClub.

"Рада Національного банку України за пропозицією голови Національного банку України Якова Смолія, керуючись ст. 9 закону "Про Національний банк України", затвердив на позачерговому засіданні Ради першим заступником голови НБУ Катерину Рожкову і заступником голови Сергія Холода ", - повідомив глава Ради НБУ Богдан Данилишин.

У Нацбанку повідомили, що Катерина Рожкова призначена на посаду першого заступника голови правління з 16 червня. На цій посаді вона продовжить відповідати за діяльність блоку "пруденційного нагляду".

Нагадаємо, вчора, 14 червня, глава Національного банку Яків Смолій представив Раді НБУ кандидатури члена правління Катерини Рожкової для затвердження на посаду першого заступника і Сергія Холода на посаду заступника голови правління.

Рожкова з 10 червня 2015 року знаходилася на посаді директора департаменту банківського нагляду НБУ.

У січні 2016 року Рожкова була призначена виконуючою обов'язки заступника голови НБУ з питань роботи блоку пруденційного нагляду, який раніше очолював Олександр Писарук.

Економічна правда