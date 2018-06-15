Голова НБУ представив кандидатури для оновлення своєї команди

Глава Національного банку Яків Смолій представив Раді НБУ кандидатури члена правління Катерини Рожкової для затвердження на посаду першого заступника і Сергія Холода на посаду заступника голови правління.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі Нацбанку.

Смолій розраховує на підтримку Радою НБУ запропонованих кандидатур.

У прес-службі нагадали, що правління центробанку складається з шести осіб: голови, першого заступника та чотирьох заступників голови.

Заступники призначаються на посади Радою НБУ за поданням глави Нацбанку.

Рожкова з 10 червня 2015 року знаходилася на посаді директора департаменту банківського нагляду НБУ.

У січні 2016 року Рожкова була призначена виконуючою обов'язки заступника голови НБУ з питань роботи блоку пруденційного нагляду, який раніше очолював Олександр Писарук.

У березні 2018 року Нацбанк ініціював конкурс на посаду заступника голови правління, що відповідає за діяльність блоку "Платіжні системи і грошовий обіг", переможцем якого був оголошений Холод.

Холод був одним з керівників проекту зі створення та розвитку електронної пошти і телекомунікаційної мережі системи електронних платежів Нацбанку.