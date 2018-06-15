Суд скасував рішення про стягнення 300 мільйонів з "Укртрансгазу"

Верховний Суд скасував рішення господарських судів щодо стягнення з АТ "Укртрансгаз" 302,1 мільйона гривень на користь ТОВ "Турботрейд" та ТОВ "Турболінкс".

Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

"Верховний Суд України на своїх засіданнях 5 та 6 червня поточного року скасував рішення господарських судів щодо стягнення з АТ "Укртрансгаз" на загальну суму 302,1 млн грн на користь ТОВ"Турботрейд" та ТОВ"Турболінкс" за фіктивні поставки обладнання та запасних частин і фіктивне надання послуг з ремонту газоперекачувальних агрегатів відповідно", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначають, що такого результату вдалося досягти завдяки активній позиції керівництва Генеральної прокуратури України.

Саме завдяки діям ГПУ Верховний суд направив справи на новий розгляд до господарського суду Київської області.

За даними прокуратури, Турботрейд та Турболінкс, які тривалий час безпідставно намагаються стягнути кошти з Укртрансгазу за нібито поставлений товар і нібито надані послуги, зареєстровані на підставних осіб, діяльність яких пов'язують з оточенням колишнього керівництва держави.

Раніше повідомлялося, що оператор газотранспортної системи України "Укртрансгаз" змінив тип АТ з Публічного на Приватне.