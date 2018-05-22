"Укртрансгаз" стане приватним АТ - "Нафтогаз"

Оператор газотранспортної системи України "Укртрансгаз" змінив тип АТ з Публічного на Приватне.

Відповідне рішення було прийнято на зборах акціонерів "Укртрансгазу" вчора, 21 травня.

"Т.в.о. президента "Укртрансгазу" забезпечити державну реєстрацію нової редакції статуту компанії в тижневий термін з моменту прийняття рішення", - йдеться в рішенні зборів акціонерів "Укртрансгазу".

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Відповідно до Закону "Про акціонерні товариства", ПАТ і ПрАТ не мають істотних відмінностей в органах управління, здійснення контролю та розкриття інформації.

Головна різниця між Публічним і Приватним товариством полягає в розміщенні акцій: акції ПрАТ (на відміну від ПАТ) не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі.

За даними ЕП, рішення про зміну типу власності АТ "Укртрансгазу" ніяк не пов'язане з намірами про його приватизацію.

Навпаки, згаданим Законом крім усього передбачена вимога до ПАТ про необхідність вивести у вільний обіг не менше 10% його акцій. Якщо Публічна компанія не відповідає цим вимогам, їй необхідно або провести додаткову емісію акцій, або продати їх частину у вільний обіг.

На ПрАТ ця вимога не поширюється. Тому, щоб уникнути виведення частини акцій "Укртрансгазу" в фріфлоат, і було прийнято рішення про зміну типу АТ цієї компанії.

Дмитро Рясний, ЕП