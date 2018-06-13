Кабмін доручив провести аудит Антимонопольного комітету

Кабінет Міністрів України доручив Державній аудиторській службі України провести аудит Антимонопольного комітету України по фактах затримки процедур державних закупівель.

Як повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олександр Саєнко, таке рішення було прийнято на засіданні Уряду 13 червня 2018 року, передає Урядовий портал.

"Ми отримуємо достатньо багато скарг від центральних органів, від органів місцевого самоврядування про те, що є факти зупинки, скасування або оскарження процедур державних закупівель", - сказав міністр.

Це, за його словами, призвело до неефективного використання коштів, затримки будівництва об'єктів тощо.

"Держаудитслужба разом з іншими зацікавленими органами проведе комплексну перевірку таких фактів. Ми запросимо всю необхідну інформацію в міністерствах, центральних органах, органів місцевого самоврядування і зробимо детальний її аналіз, після чого представимо на Кабміні результати такої перевірки", - додав Саєнко.

Раніше Гройсман анонсував перевірку АМКУ.

Економічна правда