Німці відкривають протеїновий завод на Київщині за 10 мільйонів доларів

Компанія "Європейський Протеїн Україна" побудувала в смт Рокитне (Київська область) завод з виробництва високопротеїнових добавок нового покоління.

Про це повідомляє Delo.ua.

Загальна сума інвестицій в проект становить близько 10 млн доларів.

Потужності заводу дозволяють забезпечити потреби як внутрішнього ринку, так і ринків Європи, Близького Сходу і Азії.

У компанії відзначають, що в світі наразі лише два подібних заводи.

На даному підприємстві впроваджена система управління якістю відповідно до міжнародних стандартів GMP.

Відзначається, що спільне будівництво заводу почалося в квітні 2016 року.

Засновники ТОВ "Європейський Протеїн Україна" - німецька компанія Agrolife GmbH і датська компанія Fermentationexperts AS.

Нагадаємо, один з найбільших виробників хліба і хлібобулочних виробів в Україні холдинг "Хлібні інвестиції" будує завод з виробництва заморожених хлібних виробів.