Всі розділи
Укр / Рус

Офіційний курс: гривня продовжує зміцнюватися

Вівторок, 12 червня 2018, 09:03

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 12 червня на рівні 26,09 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,76 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,1851 гривні.

Нагадаємо, 11 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,09-26,11 гривні за долар.

Економічна правда

НБУ гривня
powered by lun.ua
Матеріали за темою
НБУ минулого року покарав банки 155 разів 11 червня 2018, 20:16
НБУ подав нові позови проти Коломойського на 10 мільярдів 11 червня 2018, 14:35
НБУ може повернути валютні обмеження 11 червня 2018, 10:25
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті