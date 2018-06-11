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Українці в травні продали рекордний обсяг валюти

Понеділок, 11 червня 2018, 13:10
 

У травні чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням через банківську систему становив 350,6 мільйона доларів (рекордний показник з травня 2017 року).

Про це повідомляє Finclub.

Згідно з даними НБУ, за минулий місяць банки купили у населення готівкової валюти на 1,074 млрд доларів (рекордний показник мінімум з 2015 року), а продали їм валюти на 723,3 млн доларів (рекордний показник з грудня 2017 року).

З початку року показник чистого продажу готівкової валюти населенням через банки становив 966 млн доларів (в тому числі доларів - 771,1 млн доларів (решта - інші валюти).

Нагадаємо, платіжний баланс України в квітні зведений з профіцитом 290 мільйонів доларів, тоді як місяцем раніше був зафіксований дефіцит 75 мільйонів доларів.

Як відомо, у 2019 і 2020 роках плануються пікові виплати за держборгом.

Рекомендуємо почитати: Заплати, якщо зможеш: скільки Україна повинна повернути до 2045 року

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