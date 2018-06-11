Кожен третій українець продовжує користуватися "ВКонтакте"

Соціальна мережа "Вконтакте" за підсумками дослідження інтернет-аудиторії України за травень 2018 року залишилася на четвертому місці за відвідуваністю.

Про це повідомляє Інтернет-асоціація України з посиланням на результати дослідження компанії Factum Group Ukraine.

Згідно з дослідженням, за травень в ТОП-5 популярних доменів, які відвідували українські користувачі, увійшли: Google, Youtube, Facebook, "Вконтакте" та Ukr.Net.

Так, середньоденна частка аудиторії за місяць для доменів Google становила 67%, а місячне охоплення аудиторії - 86%. Для Youtube ці показники становили 42% і 73%, для Facebook - 33% і 57%.

Середньоденне і місячне охоплення української аудиторії для "Вконтакте" становили 18% і 35% відповідно.

У десятку популярних ресурсів також увійшли сайти таких компаній і сервісів, як OLX, "Приватбанк", "Яндекс", "Однокласники" і "Синоптик".

Дослідженням були охоплені окупований Росією Крим і тимчасово непідконтрольні території Луганської і Донецьких областей.

Як відомо, 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс".

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Економічна правда