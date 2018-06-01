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Львів отримав кошти на вирішення проблеми зі сміттям

П'ятниця, 1 червня 2018, 15:41
 

Європейський банк реконструкції і розвитку та міжнародні донори виділили Львову 35 мільйонів євро для рекультивації полігону твердих побутових відходів в Грибовичах.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відзначається, що 25 млн євро із зазначених коштів будуть надані на кредитних умовах терміном на 13 років (починаючи з 2018 року) і ще 10 млн євро будуть надані на умовах безповоротного гранту.

Кошти спрямують на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища та будівництво у Львові заводу з механіко-біологічної переробки відходів.

Передбачається, що місто запровадить сучасні підходи до вторинної переробки та управління відходами.

"У цьому році плануємо розпочати будівництво заводу, термін реалізації - два роки. Рекультивація полігону - більш тривалий процес, він займе до п'яти років", - зазначив Андрій Садовий, міський голова Львова.

Він додав, що ділянка під будівництво заводу вже виділена. Ділянка знаходиться на території очисних споруд по вул. Пластова.

Львів ЄБРР
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