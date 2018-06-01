В Україні з'явиться мобільний додаток для сплати податків

Міністерство фінансів розробляє мобільний додаток для сплати податків через телефон.

Про це повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк під час зустрічі з бізнесом, передає прес-служба відомства.

Як наголошується, ця ініціатива впроваджується в рамках проекту Міністерства фінансів "Податки Просто".

"Автоматизація процесів у сфері оподаткування та переведення адмінпослуг в онлайн – це повна трансформація роботи Державної фіскальної служби. Частина з них реалізовується в рамках проекту "Податки Просто", - сказав міністр.

Нагадаємо, в Україні 17 травня розпочала роботу мобільна платіжна система Apple Pay.

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Економічна правда