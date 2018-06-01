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Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро

П'ятниця, 1 червня 2018, 20:40

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 4 червня на рівні 26,11 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,47 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,1980 гривні.

Нагадаємо, 1 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,12-26,14 гривні за долар.

Економічна правда

НБУ гривня
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