Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро
П'ятниця, 1 червня 2018, 20:40
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Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 4 червня на рівні 26,11 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,47 гривні.
За 10 російських рублів дають 4,1980 гривні.
Нагадаємо, 1 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,12-26,14 гривні за долар.
Економічна правда