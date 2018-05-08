Українці активно несуть гроші в банки – НБУ

За підсумками перших трьох місяців поточного року обсяги банківських вкладів населення зросли на 2% за фіксованим на початок року курсом до 475 млрд грн у гривневому еквіваленті.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку.

Як наголошується, зростали як гривневі депозити (на 3,2%), так і валютні (0,8% у доларовому еквіваленті).

"Темпи приросту депозитів мають потенціал до прискорення з огляду на істотне зростання номінальних доходів українців", - йдеться у повідомленні.

"Депозити юридичних осіб скоротилися на 4,8% протягом кварталу до 398 млрд гривень, що пояснюється сезонними факторами. Приріст коштів юросіб у гривні зафіксовано лише в держбанках (крім Приватбанку) – на 3,6%, в іноземній валюті - у приватних банках та Приватбанку (+6,7% та +1,3% у дол. еквіваленті)", - повідомляє прес-служба.

Також наголошується, що структура зобов’язань банків у першому кварталі майже не змінилася: частка коштів корпорацій та населення у ній становить 76,8%. На депозити фізичних осіб припадає більше 40% всього банківського фондування.

Нагадаємо, у січні-березні поточного року українські банки отримали чистий прибуток у розмірі 8,7 млрд гривень.

Економічна правда