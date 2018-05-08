Приватбанк програв екс-дружині Боголюбова 500 мільйонів

Геннадій Боголюбов

Апеляційний суд Дніпропетровської області залишив в силі рішення суду першої інстанції про стягнення з Приватбанку 500 мільйонів гривень на користь колишньої дружини екс-співвласника банку Олени Боголюбової.

Про це FinClub повідомили в прес-службі Нацбанку.

Першу перемогу Боголюбова здобула 1 листопада 2017 року, коли Жовтневий районний суд Дніпропетровська частково задовольнив її позов до Приватбанку: розірвав кілька депозитних договорів, укладених позивачем і відповідачем в 2014-2016 роках, і стягнув з Приватбанку на користь Олени Боголюбової 15,7 млн ​​доларів, 1,8 млн євро і 30,4 млн грн (сумарно - 500 млн грн).

13 квітня Апеляційний суд Дніпропетровської області відхилив скарги Приватбанку і НБУ на рішення суду першої інстанції.

Національний банк не буде зупинятися і має намір оскаржити рішення в касаційному порядку.

Нагадаємо, 22 грудня 2016 року кошти Олени Боголюбової, як пов'язаної з акціонерами особи, були списані з рахунків в Приватбанку.

Нагадаємо, екс-співвласник Приватбанку Геннадій Боголюбов публічно розповідав, що в ході націоналізації Приватбанку були списані (примусово конвертовані в акції банку) в т.ч. вклади його колишньої дружини, з якою він розлучився 11 років тому.

Під вказану операцію bail-in у Приватбанку потрапили кошти пов’язаних осіб та вклади інших інвесторів загальним обсягом 29,4 млрд грн.

Після цього Фонд гарантування продав Приватбанк для Міністерства фінансів за 1 грн.

Раніше було оприлюднено копію повідомлення про претензії (notice of claim) Боголюбова, переданої згодом Кабінету міністрів.

Підписант зазначає, що, окрім громадянств України, Ізраїлю та Кіпру він має також громадянство Великобританії і висуває свої вимоги в рамках двосторонньої міжурядової угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій 1993 року, зберігаючи за собою право ініціювати арбітражне провадження у цій справі без подальшого повідомлення українського уряду.

Екс-власник Приватбанку вимагає від влади України відновити шляхом реституції його права на націоналізовану фінансову установу. Окрім прав на Приватбанк, заявник вимагає поновити його активи в банку, які були обмінені на акції додаткової емісії банку в рамках процедури bail-in.

Як альтернативну реституцію варіанту, Боголюбов готовий прийняти фінансову компенсацію його частки в Приватбанку до націоналізації, а також особистих коштів, що зберігаються у фінустанові.

Свої вимоги він аргументує тим, що він був позбавлений прав власності на банк у незаконний спосіб.