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Гривня на міжбанку стабільна

Понеділок, 7 травня 2018, 11:10

7 травня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:55 встановилися на рівні 26,3-26,33 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,3-26,33 гривні;

Євро - 31,37-31,4 гривні;

Російський рубль - 0,4191-0,4200 гривні.

Нагадаємо, Національний банк залишив офіційний курс гривні на 7 травня незмінним - на рівні 26,3 гривні за долар.

Економічна правда

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