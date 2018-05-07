Гривня на міжбанку стабільна
Понеділок, 7 травня 2018, 11:10
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7 травня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:55 встановилися на рівні 26,3-26,33 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,3-26,33 гривні;
Євро - 31,37-31,4 гривні;
Російський рубль - 0,4191-0,4200 гривні.
Нагадаємо, Національний банк залишив офіційний курс гривні на 7 травня незмінним - на рівні 26,3 гривні за долар.
Економічна правда