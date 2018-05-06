Маск вирішив відкрити кондитерську фабрику

Засновник компанії SpaceX та гендиректор Tesla Ілон Маск повідомив, що має намір відкрити власну фабрику з виробництва цукерок.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

I am super super serious — Elon Musk (@elonmusk) 5 мая 2018 г.

Маск запевнив, що він "супер-супер серйозний" стосовно цього питання, а також висловив упевненість в тому, що його новий проект з виробництва цукерок "буде просто приголомшливим".

Бізнесмен також поцікавився у читачів, якими б вони хотіли бачити цукерки, вироблені на його фабриці.

Нагадаємо, Ілон Маск повідомив про початок розробки "кіборг-драконів", що ймовірно означає модифікацію космічної ракети Dragon.

Раніше повідомлялося, що за підсумками першого кварталу 2018 року Tesla зазнала рекордних збитків.

Компанія не отримує прибутку вже п'ятий квартал поспіль, відзвітувала про 710 мільйонів доларів збитку.

При цьому такий показник виявився приємним сюрпризом для аналітиків, які очікували більш значних збитків.

Економічна правда