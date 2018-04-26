Ілон Маск зізнався в розробці "кіборг-дракона"

Ілон Маск повідомив про початок розробки "кіборг-драконів", що ймовірно означає модифікацію космічної ракети Dragon.

Про це пише Fortune.

"О, до речі, я будую кіборг-дракона", - написав він у своєму Twitter.

З усього того, чим зараз займається Маск, Dragon є тільки в космічній сфері - ракета, яка доставляє вантажі на Міжнародну космічну станцію, а в майбутньому повинна буде відправитися на Марс.

Видання Inverse допускає, що Dragon може змінити функціонал з вантажної на капсульну ракету, в якій будуть літати космонавти.

За версією видання, Dragon буде наділена штучним інтелектом - інтерфейсом з людським мозком від стартапу Маска Neuralink.

Підприємець не надав ніяких інших подробиць, проте і цього твіту вистачило, щоб люди були в захваті від новини.

Створення кіборг-дракону звучить в більшій мірі як наукова фантастика, проте раніше Маск вже використовував подібне анонсування, розповідаючи про продаж вогнеметів. Думка про вогнемети на початку теж вважалася жартом, але за нею послідували реальні багатомільйонні продажі.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск заявляв про те, що конкуренція у сфері розвитку штучного інтелекту може стати причиною початку Третьої світової війни, а також, що штучний інтелект небезпечніший за ядерну зброю.