МВФ не проти запровадження податку на виведений капітал — нардеп

Міжнародний валютний фонд не проти переходу України до моделі оподаткування виведеного капіталу, проте наголошує на компенсації втрат бюджету від запровадження нового податку.

Про це повідомила народна депутатка від фракції "Самопоміч" Тетяна Острікова за підсумками зустрічі з представниками МВФ у Сполучених Штатах, передає "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, МВФ вважають запровадження податку на виведений капітал замість податку на прибуток підприємств можливою за умови виконання певних вимог.

"МВФ прямо не підтримують законопроект про податок на виведений капітал, чим користується українська влада, прикриваючи свою бездіяльність у податковій сфері", — повідомила депутатка.

Вона також повідомила, що проект закону про новий податок не був прямо прописаний у меморандумі про співпрацю з МВФ, тому він не є першочерговим пріоритетом для фонду і тому там не виступають з його відкритою підтримкою.

"Ми можемо рухатись з законопроектом (про податок на виведений капітал — ред) та навіть готувати бюджет на 2019 рік на базі цього податку, маючи відповідні бюджетні компенсатори можливих втрат", — додала Острікова після зустрічі з представниками МВФ.

Нагадаємо, МВФ наполегливо рекомендував Адміністрації президента не вносити на розгляд Верховної ради законопроект про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал.

МВФ висловлює серйозну стурбованість з приводу втрат доходів державного бюджету.

Раніше вже повідомлялося, що президент Порошенко відклав подання законопроекту про податок на виведений капітал до парламенту через позицію міжнародних партнерів.

Раніше Порошенко неодноразово називав впровадження податку на виведений капітал одним з головних пріоритетів на 2018 рік.

Однак під час зустрічі із представниками бізнесу президент заявив, що впроваджувати ПНК ще рано.

Детальніше про ситуацію з запровадженням в Україні податку на виведений капітал читайте у статті Економічної правди.