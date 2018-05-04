Телеком-провайдера "Воля" може купити мексиканський мільярдер

Інтернет-провайдер і оператор кабельного телебачення "Воля" веде переговори про свій продаж за 112 мільйонів доларів з великим бізнесменом Карлосом Слімом з Мексики.

Про це Liga.net дізналася від двох джерел на телеком-ринку.

Карлос Слім - власник America Movil. У 2014 році він придбав акції групи компаній Austria Telekom. У числі її активів ряд операторів Європи, в тому числі - Velcom в Білорусі. Останній, за інформацією видання, і почав робити due dilligence "Волі".

Компанія Воля обслуговує близько 2 млн абонентів кабельного ТБ і інтернету в 34 містах України.

У тому числі інтернет-доступом користуються 670 тисяч абонентів. Основні акціонери - фонди Providence Equity Partners (34,92%), Sigma Bleyzer (15,3%), ЄБРР (11,7%).

Акціонери Волі почали шукати покупця минулого року. Новий власник повинен був з'явитися ще до кінця грудня, серед потенційних покупців називалися інвестфонд Бориса Ложкіна та мобільний оператор lifecell. Офіційного підтвердження цієї інформації не було.