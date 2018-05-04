Ремонт траси Одеса-Рені обіцяють завершити цього року

Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що ремонт траси Одеса-Рені планується завершити до кінця 2018 року.

Про це він заявив під час зустрічі із головою Одеської ОДА Максимом Степановим у четвер, передає прес-служба Міністерства інфраструктури.

Міністр підкреслив, що дороги будуються мінімум з п’ятирічною гарантією.

"На всі дороги, які ми будуємо, починаючи з 2016 року, діє гарантія мінімум 5 років, з цього року, я сподіваюсь, гарантійний термін буде 10 років і більше", - сказав Омелян.

Степанов в свою чергу наголосив, що ремонт траси Одеса-Рені є ключовим питанням порядку денного роботи місцевої влади.

"Трасу Одеса – Рені необхідно в цьому році завершити. Зараз у нас є кошти на будівництво обходу Рені, закінчується будівництво мосту поблизу села Паланка, є відповідний ресурс з митного експерименту і дуже розраховуємо на підтримку уряду щодо виділення додаткових коштів для завершення дороги Одеса – Рені", - заявив він.

Як повідомлялося, проект ремонту моста на трасі Одеса-Рені переглянули в бік збільшення вартості на 47%.

Раніше СБУ встановила, що ряд компаній з Одеси незаконно привласнили за два роки понад 100 млн гривень при виконанні підрядів на будівництво та ремонт автодоріг.

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Економічна правда