"Нафтогаз" купуватиме газ у приватних українських компаній

НАК "Нафтогаз України" має намір у червні 2018 року здійснити тестову закупівлю природного газу власного видобутку у приватних газодобувних підприємств України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НАК.

Як зазначається, ціна закупівлі природного газу власного видобутку в червні цього року становитиме 6,9 тис грн за 1000 куб. м (без ПДВ).

"Ціна закупівлі природного газу власного видобутку у червні поточного року становитиме 6 900,00 грн за тис. куб. м без ПДВ за умови його придбання на віртуальній торговельній точці", – повідомляє НАК.

Крім того, НАК на своєму сайті розмістила примірний договір купівлі-продажу природного газу та перелік необхідних документів.

Так, разом із проектом договору купівлі-продажу природного газу продавець має надати до НАК копії, завірені в установленому порядку, та/або оригінали, зокрема, опитувальник та структуру власності із супровідним листом, статут підприємства, виписку з ЄДРПО, з реєстру платників ПДВ, наказ про призначення на посаду керівника підприємства та копію його паспорта.

Крім того, продавець природного газу має надати баланс підприємства за останній звітний період, довідку податкового органу про відсутність заборгованості із сплати податків.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів продовжив дію спеціальних зобов'язань з продажу природного газу для потреб населення і теплокомуненерго за зниженою ціною до кінця липня 2018 року.

Економічна правда