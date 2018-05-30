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Укрзалізниця потребує близько 2 мільярдів доларів на розвиток – Кравцов

Середа, 30 травня 2018, 18:20
 

ПАТ "Укрзалізниця" цього року запланувала інвестиції у розмірі 26 мільярдів гривень, однак потребує додатково близько 2 мільярдів доларів.

Про це розповів в.о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов на конференції "UZ: Investor Day 2018", повідомляє прес-служба УЗ. 

"Цьогоріч в Укрзалізниці заплановані безпрецедентні інвестиції в розвиток галузі – понад 26 млрд гривень. Але цього недостатньо, і компанія потребує додатково близько 2 мільярдів доларів", - сказав Кравцов.

Він розповів про велику кількість інвестиційних проектів через постійний дефіцит у коштах, який залізнична галузь відчувала впродовж останніх 10 років, іособливо гостро – протягом останніх 5 років.

"Потрібно віднайти інструменти для залучення приватного капіталу в усіх необхідних напрямках. Тому ми розпочинаємо системну роботу щодо вироблення механізмів залучення приватних інвестицій", - пояснив Кравцов.

Він також розповів про цікаві, на його думку, напрямки для інвестицій - інвестиції в тяговий рухомий склад, вантажні вагони, термінальні та вагонні комплекси.

"Це основні великі напрямки, співпраця за якими може принести великому бізнесу прибутки, а Укрзалізниці – оновлення основних фондів", - зазначив керівник УЗ.  

Нагадаємо, "Укрзалізниця" оголосила тендер із закупівлі 54 пасажирських вагонів з прогнозованою вартістю 1,521 мільярда гривень.

Укрзалізниця інвестиції
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